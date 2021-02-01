Путин заявил о необходимости защитить неопытных инвесторов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо защитить интересы неопытных инвесторов, которые вкладывают средства в ценные бумаги, передает ТАСС.

По его словам, покупка ценных бумаг набирает популярность, поскольку снижаются кредитные ставки и ставки по депозитам. Притом вкладывать деньги в ценные бумаги — это более рискованно, чем размещать их на вкладах. В связи с этим Путин считает, что нужно защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, и позаботиться о снижении рисков.

«Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!» — сказал он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла о необходимости ограничить продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. 21 января в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.