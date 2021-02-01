Путин подчеркнул временность антикризисных банковских мер
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Антикризисные меры в банковском секторе должны быть временными, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».
«Очевидно, что такие антикризисные экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер», — сказал Путин.
Президент напомнил, что некоторые программы кредитования также ограничены по действию.
Ранее Путин оценил роль банковской системы в преодолении кризиса.
close