Путин подчеркнул временность антикризисных банковских мер

Антикризисные меры в банковском секторе должны быть временными, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Очевидно, что такие антикризисные экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер», — сказал Путин.

Президент напомнил, что некоторые программы кредитования также ограничены по действию.

Ранее Путин оценил роль банковской системы в преодолении кризиса.