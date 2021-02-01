Путин оценил роль банковской системы в преодолении кризиса

Банковская система существенно помогла преодолеть экономические последствия кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

«Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний, реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участии банков», — сказал Путин.

Президент напомнил, что банки реструктурировали кредиты россиян не только в рамках антикризисных мер, но и в качестве шага в собственных программах кредитных организаций. Также правительство усилило поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее финансист рассказал, почему банк может забрать часть средств со вклада.