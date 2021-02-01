РБК сообщил о возможном росте цен на ряд импортных товаров

Подорожание перевозок товаров по морю может привести к росту цен на ряд импортных товаров в России. Об этом сообщает медиахолдинг РБК со ссылкой на опрошенных участников рынка.

По словам собеседников издания, стоимость морской логистики увеличилась с $1,5 тыс. до $9 тыс. за контейнер.

Президент группы «Рускон» Сергей Березкин считает, что подорожание коснется товаров массового производства, одежды, обуви и бытовой техники.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, цены на технику, мебель и товары для дома могут подняться на 10-15%.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов заявил, что обувь станет дороже на 2-20% в зависимости от категории.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая представляет около 30% розничного рынка России, заявили, что не получали от торговых сетей никакой информации о проблемах с логистикой из-за подорожания морских перевозок.