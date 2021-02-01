Франция надеется увеличить товарооборот с Россией

Франция надеется в 2021 году восстановить товарооборот с Россией до €15 млрд. Об этом сообщил посол республики в Москве Пьер Леви, пишет РИА «Новости».

По его словам, за 11 месяцев 2020 года объем торговли между странами снизился на 25% по сравнению с 2019 годом. Посол объяснил это коронавирусом и снижением российского экспорта во Францию из-за падения цен на энергоносители.

«2021 год должен позволить нам возобновить торговые контакты, чтобы вернуться к более репрезентативным годовым показателям в 15 миллиардов евро и выше», — заявил Леви.

Ранее посол рассказал, что Франция продолжит переговоры с Россией по мораторию на РСМД в Европе.