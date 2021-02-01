В США назвали негативные последствия санкций для доллара

Санкции США могут негативно влиять на доллар, потому что страны, попавшие под ограничения, стремятся снизить зависимость от американской валюты, используя другие способы расчета с партнерами. Об этом пишет RT со ссылкой на обзор Исследовательской службы Конгресса США.

«Многие иностранные правительства, ставшие объектом финансовых санкций США, и их экономические партнёры всё активнее изучают и создают условия для сокращения своей зависимости от американского доллара», — говорится в документе.

Это может иметь разные экономические последствия, например, увеличение расходов по займам. Кроме того, страны могут вводить свои санкции.

Эксперты подчеркнули, что США все чаще используют американскую валюту, чтобы достичь внешнеполитических целей.

Ранее в Госдуме назвали причину санкций США против России.