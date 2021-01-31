Мишустин выделил еще 68,5 млрд руб. на пособия по временной нетрудоспособности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году.

Как сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 января.

«Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС)», — говорится в сообщении.

Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла, и чтобы не допустить задержку выплат гражданам, кабмин решил предоставить дополнительное финансирование.