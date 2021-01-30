Объем просроченных долгов по кредиткам россиян в 2020 году увеличился на 20%

Объем задолженностей по кредитным картам россиян за прошлый год увеличился на 20% — до 151,8 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что по итогам 2019 года показатель сократился на 7%.

В общей сложности объем портфеля задолженности по кредиткам в 2020 году повысился лишь на 9% — до 957,1 млрд рублей.

«Темп роста просрочки превысил темпы роста портфеля», — сказал старший директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Валерий Пивень.

По его словам, это может говорить о наличии тенденции к ухудшению качества карточных кредитов.

Ранее стало известно, что ипотечные долги россиян впервые превысили 9 трлн рублей.