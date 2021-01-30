Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России и граждане, получившие производственную травму.

Кроме того, будет проиндексирован ряд пособий для семей с детьми. В их числе — единовременная выплата при рождении ребенка, ежедневное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в ГД внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.