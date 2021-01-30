Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России и граждане, получившие производственную травму.

Кроме того, будет проиндексирован ряд пособий для семей с детьми. В их числе — единовременная выплата при рождении ребенка, ежедневное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в ГД внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.