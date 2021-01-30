Стало известно, когда PlayStation 5 вернется в продажу

Дефицит комплектующих для PS5, Xbox Series X и ПК сохранится до второй половины 2021 года. Об этом заявила генеральный директор AMD Лиза Су, пишет Gamespot.

Эта новость была включена в годовую финансовую прибыль AMD, что свидетельствует о том, что компания превзошла свои прошлые рекорды по доходам с сильными результатами за 4 квартал.

Отчасти это произошло благодаря запуску множества продуктов на базе AMD, в том числе игровых консолей, процессоров AMD Ryzen на базе Zen 3 и видеокарт серии RX 6000.