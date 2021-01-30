Цена биткойна перешла к снижению

Биткойн в ходе торгов падает на 1,48%, достигая отметки в $33,753 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на 05.16 мск.

К 05.23 мск курс биткойна снижался на 1,08% до $33,891 тыс.

Накануне биткойн демонстрировал рост более чем на 10%.