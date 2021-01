В США проверят работу 13 онлайн-бирж из-за ситуации с Reddit

Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон организовал проверку 13 онлайн-бирж после приостановки ими торговли с определенными волатильными акциями. Об этом говорится в сообщении на сайте генпрокурора.

Пакстон направил 13 гражданско-правовых следственных требований биржевым онлайн-платформам в связи с «запретом на покупку определенных акций, требования более высокой маржи для торговли акциями определенных компаний и приостановкой деятельности чат-платформы».

Документы получили компании Discord, Robinhood Financial, Robinhood Markets, Robinhood Securities, Interactive Brokers, TD Ameritrade, TD Bank, E-Trade, WeBull Financial, Public Holdings, M1 Holdings, Citadel Financial, и Apex Clearing Corporation.

Акции компании GameStop, считающейся убыточной, резко выросли из-за флешмоба в социальной сети Reddit. Один из пользователей платформы выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, который открывал по акциям GameStop короткие позиции. Участники тематического форума поддержали его и решили скупать акции компании, что привело к росту котировок и убыткам для хедж-фондов.