Крупнейший в мире суверенный фонд продал все нефтегазовые активы

Государственный пенсионный фонд Норвегии, который является крупнейшим в мире суверенным фондом, продал все нефтегазовые активы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора фонда Тронда Гранде.

Он пояснил, что такое решение было принято из-за снижения стоимости активов, связанных с нефтью и газом.

В течение 2020 года они подешевели на $10 млрд.

Ранее Международный валютный фонд предсказал рост цен на нефть в 2021 году более чем на 20%.