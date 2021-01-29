Украина ввела санкции против китайских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении китайских компаний и одного гражданина КНР. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (о введении санкций)», — говорится в документе.

В дополнении указано, что ограничения вводятся против гражданина Китая Ван Цзиня и компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Beijing Xinwei Technology Group Co., и Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Ранее Зеленский активировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России.