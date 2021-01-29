Путин поручил проработать вопрос о надбавке кураторам техникумов

close
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о надбавке за классное руководство в техникумах, колледжах и училищах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство обучающихся», — следует из перечня поручений.

Срок исполнения поручения — 15 марта 2021 года.

Также Путин поручил главе кабмина Михаилу Мишустину разработать единый ресурс для учебников и пособий. Это должно быть реализовано до 1 сентября 2022 года.

Летом прошлого года в России изменили правила выплаты надбавки классным руководителям.