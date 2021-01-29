Официальный курс доллара превысил 76 рублей

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Банк России установил официальный курс доллара и евро на 30 января — 1 февраля 2021 года, следует из данных регулятора.

Доллар подорожал на 6,73 коп., до 76,2527 руб.

Курс евро стал выше на 16,53 коп. и составил 92,2963 руб.

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