В России выдали ипотечные кредиты в 2020 году почти на 4,3 трлн рублей

Объем выданных кредитов вырос в 2020 году в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, следует из материалов ЦБ.

Всего было выдано более 1,7 млн ипотечных займов почти на 4,3 трлн руб. Это на 35% превышает показатель 2019 года.

На 1 января 2021 года кредитные организации приобрели задолженность по ипотечным кредитам на сумму в 219,1 млрд руб.

Ранее также стало известно, что в 2020 году в России было рефинансировано 234 тыс. ипотечных кредитов на рекордную сумму в размере около 600 млрд руб.