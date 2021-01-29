Правительство выделит 435 млрд рублей на индексацию соцвыплат
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Пенсионный фонд России заявил, что на индексацию соцвыплат планируется выделить 435 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ПФР.
В заявлении отмечается, что повышение выплат будет производиться с 1 февраля 2021 года, рост составит 4,9%.
Кроме того, ожидается повышение набора социальных услуг, входящих в ЕВД, до 1,2 тыс. руб. в месяц. Набор может быть представлен в виде денег или предоставляемых услуг.
В ПФР также рассказали о росте пособия на погребение, выплачиваемого родственникам неработающего умершего пенсионера.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об индексации пенсий остается дискуссионным.