Курс доллара вырос до 76 рублей

Курс рубля продолжает падать к иностранной валюте. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на 10.03 по мск курс доллара расчетами «завтра» увеличился на 18 копеек — до 76,14 рубля.

При этом курс евро поднимался до 92,20 рубля, отметив рост на 5 копеек.

Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent расчетами на апрель составила $55,2 за баррель.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал январский доклад, в котором прогнозируется рост котировок нефти более чем на 20%.