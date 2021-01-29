АТОР: рисков срыва туристического сезона 2021 года в России нет

Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский заявил, что рисков срыва летнего туристического сезона в России из-за пандемии коронавируса нет. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас на фоне того, что мы увидели резко восстановившийся спрос, можно говорить, что ситуация нормализирована, кризис пройден. И сейчас можно уверенно говорить, что летний сезон точно состоится», — заверил он.

Отмечается, что в стране наблюдается всплеск раннего бронирования туров по стране, в том числе на черноморском побережье. Лидерами раннего бронирования в Краснодарском крае является Сочи, Анапа и Геленджик. Также у россиян популярны при раннем бронировании оздоровительные курорты Кавказа — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.

Ранее туроператоры предупредили о подорожании отдыха на юге России в 2021 году на 10%.