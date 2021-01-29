Зеленский активировал новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Отмечается, что следить за выполнением распоряжения будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны.

В скором времени украинский МИД оповестит о введении ограничительных мер компетентные органы ЕС, США и других государств.

До этого Совет национальной безопасности и обороны расширил санкции против Кремля, изменив постановление СНБО, которое было принято 14 декабря 2020 года.