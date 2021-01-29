Финансист дал совет по приумножению капитала с помощью инвестиций

Инвестиции могут помочь приумножить накопления, однако важно не забывать о соотношении выгоды и риска, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов агентству «Прайм».

По словам эксперта, наиболее опасными считаются инвестиции в криптовалюту, особенно в новые инструменты, которые могут значительно расти сразу после появления и резко обвалиться впоследствии.

Консервативный подход к вложениями предполагает выбор стабильных инструменты со средней доходностью и низкими рисками, отметил финансист. К такому подходу относятся инвестиции в акции крупных компаний и стабильный бизнес.

При этом покупка валюты, золотых и серебряных монет является самым консервативным видом вложений, поделился Иванов. Он пояснил, что такие инвестиции в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без потери прибыли.

«Главное условие, при котором деньги будут приносить дополнительную прибыль — это хорошо разбираться в инструментах вложения», – заверил эксперт.

Он призвал инвесторов не рисковать с инвестициями в активы, в которых они не разбираются.

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