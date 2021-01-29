Стоимость биткоина растет более чем на 10%

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Dado Ruvic/Reuters

Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии росла более чем на 10%, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По состоянию на 02.51 мск, составляет $33 369,67, рост за сутки составляет 10,13%.

Максимальная за сутки стоимость криптовалюты составила $33 809,97.

Последние месяцы курс биткоина демонстрировал рекордный рост. Так, 8 января стоимость криптовалюты превысила $41 тысяч, обновив исторический максимум.