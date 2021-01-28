В России 8 регионов возобновят международные перелеты
Карина Казанцева
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Еще восемь российских регионов возобновят международные перелеты с 8 февраля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Рейсы будут осуществляться из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.
Также увеличится число регулярных рейсов в Египет.
Ранее сообщалось, что Россия начнет полеты еще в две страны.
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