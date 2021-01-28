ВВП США рекордно упал с 1946 года

Cогласно первой оценке, в 2020 году ВВП США рекордно снизился на 3,5%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро экономического анализа Минторга США.

По данным ведомства, это падение стало рекордным с 1946 года. Тогда показатель обвалился на 11,6%.

В министерстве также отметили, что это первое снижение американской экономики за год с 2009 года, когда показатель уменьшился на 2,5%.

Ранее сообщалось, что ВВП США во втором квартале 2020 года рухнул на 32,9%.