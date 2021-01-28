Минэнерго, ФАС и нефтяники договорились о стабилизации цен на бензин

Нефтяные компании увеличат производство и запасы бензина, из-за чего цены на топливо стабилизируются. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что были согласованы меры, которые удержат рост цен на бензин в рамках инфляции.

«Среди таких мер - увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже», — сказал Шаскольский.

Глава ФАС назвал позицию нефтяников по данному вопросу «достаточно корректной, позитивной, ответственной».

Ранее стало известно, что запасы бензина в России оказались минимальными за 5 лет.