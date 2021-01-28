Цена на Brent снизилась до $55,45 за баррель на бирже ICE

Нефтяные цены показали снижение на фоне ожиданий по снижению спроса. Об этом сообщают данные торгов.

Так, по состоянию на 8.15 по мск, на лондонской бирже ICE стоимость мартовских фьючерсов североморской нефтяной смеси марки Brent опустилась на $0,36 за баррель, до $55,45 за баррель.

При этом на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) цены на WTI за аналогичный период показали снижение на $0,32 за баррель, до $52,53 за баррель.

Ранее в январском докладе Международного валютного фонда был опубликован прогноз по росту нефтяных котировок в 2021 году. Согласно представленным данным, ожидается увеличение цен на 20%.