Российские новостройки хотят оборудовать системой против распространения инфекций

Все новостройки в России хотят оборудовать системой против распространения инфекций. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на документ Минстроя.

Отмечается, что участники рынка внесли в документ свои предложения. Среди них — ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», «Национальное объединение строителей», «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей».

«Предлагается ввести правило по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилья. Сегодня эта норма носит рекомендательный характер», — сообщил зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин.

Он добавил, что естественная система вентиляции представляет собой шахты и вытяжки, в них воздух забирается из квартир и выталкивается наверх через чердачные помещения за счет перепадов давления. Механическая система предполагает установку вентилятора в чердачном помещении.