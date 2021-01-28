Apple впервый заработала более $100 млрд за квартал

Корпорация Apple впервые заработала более $100 млрд за один финансовый квартал. Об этом сообщает CNBC News.

Согласно сообщению, в своем отчете о прибылях и убытках за первый квартал за 2021 финансовый год Apple показала самый большой квартал по выручке за все время на уровне 111,4 млрд долларов.

Отмечается, что продажи выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.