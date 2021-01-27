Россияне в январе стали тратить больше денег на продукты питания

Россияне в период с 1 по 25 января стали тратить больше денег на продукты питания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сведения оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Как отмечается, траты граждан на хлеб по сравнению с прошлым годом увеличились на 11,5%, до 29 руб. Средний чек на муку увеличился на 25% и достиг 71 руб.

На масло россияне в среднем тратят 107 руб., что на 47% превысило прошлогодний уровень, на гречку — 67 руб. (рост на 26%).

Проблема роста цен на базовые продукты стала одной из ключевых тем на совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина, которое состоялось в декабре.

Глава государства заявил о недопустимости ситуации, при которой гражданам не хватает денег на еду.

После слов Путина Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.