Microsoft установил рекорды по выручке и прибыли за квартал

Американская компания Microsoft Corp. установила рекорды по выручке и прибыли за второй квартал: выручка превысила $40 млрд, прибыль — $15 млрд. Об этом пишет «Интерфакс».

Рост произошел во всех трех основных сегментах благодаря увеличению спроса на «облачные» услуги во время коронавируса. Например, вырос спрос на сервис для видеовстреч Teams и видеоигры.

Microsoft выплатил $10 млрд дивидендов своим акционерам. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, выручка увеличилась на 17%, чистая прибыль — на 33%. В текущем квартале компания планирует, что ее выручка составит от $40,35-41,25 млрд.

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс сообщил, что ему ввели первую дозу вакцины от коронавируса.