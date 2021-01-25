Власти Москвы составили рейтинг самых востребованных вакансий в городе

Самыми востребованными вакансиями в столице оказались специалисты по кибербезопасности, финансисты и промышленные альпинисты. Об этом сообщается в Telegram-канале экономического комплекса Москвы.

«Самыми востребованными на рынке труда Москвы являются специалисты по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных и кибербезопасности <...>. Также в Москве открыто множество вакансий врачей общей практики и экспертов в области финансов и страхования», — говорится в публикации.

Также в рейтинг самых востребованных профессий вошли промышленные альпинисты, каменщики, диспетчеры и технологи.

Отмечается, что больше всего рабочих мест в столице сосредоточено в торговле (19%), деловых услугах (16%), финансовой деятельности (9%), обрабатывающих производствах (8%) и транспортном комплексе (7%).

Самый высокий спрос на рынке труда отмечен в строительной сфере — на 20 тыс. вакансий приходится только 5,6 тыс. соискателей.

Ранее были названы удаленные вакансии с зарплатой более 100 тыс. руб.