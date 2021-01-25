Си Цзиньпин: мир столкнулся с сильнейшим после Второй Мировой войны кризисом

Пандемия коронавируса вызвала сильнейший экономический спад во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает «Интерфакс».

По его словам, такого кризиса не было со времен Второй Мировой войны.

Несмотря на то, что многие страны потратили триллионы долларов на поддержку экономики, ситуация остается нестабильной.

Си Цзиньпин отметил, что на данный момент одной из важнейших задач является усиление координирования макроэкономической политики.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что мировой уровень крайней нищеты в прошедшем 2020 году вырос впервые за 22 года.