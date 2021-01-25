Минсельхоз ответил на сообщения о возможном дефиците продуктов в России

Минсельхоз России не ожидает дефицита продовольствия в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что оценивают ситуацию на российском рынке как стабильную.

Правительство приняло ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами. Как считают в Минсельхозе, действия кабмина будут достаточными для выравнивания цен на продовольствие.

В ведомстве добавили, что производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания.

Ранее в Счетной палате России заявили, что может возникнуть дефицит товаров, которые попали под регулирование цен.