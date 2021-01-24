В Германии призывают не связывать «Севпоток – 2» с Навальным

Координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф призывал не связывать судьбу газопровода «Северный поток – 2» с ситуацией вокруг Алексея Навального. Его слова приводит РИА «Новости».

«Эти две темы («Северный поток – 2» и ситуация с Навальным) не связаны друг с другом», – заявил политик.

Кроме того, Заатхофф выступил против введения новых санкций в отношении России. Он отметил, что данные меры «не решают проблем».

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным. Кроме того, депутаты ЕП призвали заблокировать реализацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция западных политиков на новости о Навальном нужна для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах.