Мосжилинспекция опровергла массовые рейды по проверке перепланировок
Валерия Исполатова
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Информация о массовых рейдах по проверке законности перепланировок в московских квартирах является недостоверной. Об этом «Газете.Ru» заявила пресс-секретарь Мосжилинспекции Виолетта Нежевенко.
Она пояснила, что сотрудники ведомства не имеют права проводить рейды, так как не обладают полномочиями для проникновения в квартиры.
Надзорный орган, как отметила Нежевенко, работает только на основании обращений и самовольно попасть в помещение собственника не может.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники жилинспекций начали массово проверять квартиры на наличие незаконных перепланировок.
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