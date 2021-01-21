Мосжилинспекция опровергла массовые рейды по проверке перепланировок

Информация о массовых рейдах по проверке законности перепланировок в московских квартирах является недостоверной. Об этом «Газете.Ru» заявила пресс-секретарь Мосжилинспекции Виолетта Нежевенко.

Она пояснила, что сотрудники ведомства не имеют права проводить рейды, так как не обладают полномочиями для проникновения в квартиры.

Надзорный орган, как отметила Нежевенко, работает только на основании обращений и самовольно попасть в помещение собственника не может.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники жилинспекций начали массово проверять квартиры на наличие незаконных перепланировок.