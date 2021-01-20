Саудовская Аравия обошла Россию по объему экспорта нефти в Китай

Саудовская Аравия по итогам 2020 года заняла первое место по поставкам нефти в Китай, обогнав Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства КНР.

По информации агентства, Саудовская Аравия поставила в Китай 84,92 млн тонн нефти, или около 1,69 млн барр. в сутки. Это на 1,9% больше, чем в 2019 году.

Россия же экспортировала в КНР 83,57 млн тонн, или 1,67 млн барр. в сутки, что на 7,6% больше, чем в 2019 году.

Третье место по объему экспорта в Китай занял Ирак — 60,12 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Россия в 2020 году сократила добычу нефти до минимума за десять лет — 512,68 млн тонн.