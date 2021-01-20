Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы»

Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку трубопровода «Дружба» до 22 января, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Демина.

Демин пояснил, что операция является плановой.

Транзит был перекрыт в направлении Фенешлитке и Будковице из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь, отметил представитель компании.