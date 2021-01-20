Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы»
Семён Сонный
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Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку трубопровода «Дружба» до 22 января, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Демина.
Демин пояснил, что операция является плановой.
Транзит был перекрыт в направлении Фенешлитке и Будковице из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь, отметил представитель компании.
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