Эксперт рассказал, как попасть в «черный список» у мошенников

Самый простой способ избавиться от звонков мошенников — не брать трубку с незнакомых номеров, передает агентство «Прайм» со ссылкой на старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.

Он рассказал, что можно автоматически не принимать такие звонки через настройки смартфона, или использовать определитель номера, который в случае звонка мошенников с высокой вероятностью об этом предупредит.

Однако «было бы гораздо более справедливо», если бы мошенники сами внесли вас в «черный список» и прекратили звонить, считает Кузьменко. По его словам, если продемонстрировать свою осведомленность в том, что вам звонит преступник, интерес мошенников ослабевает и рано или поздно сходит на нет.

Кузьменко напомнил, что за 2020 год россияне перевели телефонным аферистам 150 млрд руб.

«Если вам позвонили и сообщили о странном переводе или снятии средств, необходимо сразу повесть трубку и позвонить банк... В 99% случаев вы услышите, что все в порядке», — заявил специалист.