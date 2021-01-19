Глава «Газпрома» заявил о завершении газификации в России к 2030 году
Елизавета Мележенкова
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Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что к 2030 году проект газификации России будет полностью реализован. Об этом сообщает ТАСС.
Он пояснил, что планы-графики синхронизации работ с регионами на текущий год уже подписаны.
«Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — заключил Миллер.
Об этом он сказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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