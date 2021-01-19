Глава «Газпрома» заявил о завершении газификации в России к 2030 году

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что к 2030 году проект газификации России будет полностью реализован. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что планы-графики синхронизации работ с регионами на текущий год уже подписаны.

«Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — заключил Миллер.

Об этом он сказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.