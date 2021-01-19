Песков заявил о незаконном давлении США на «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности к прекращению реализации газопроекта «Северный поток — 2».

Он отметил, что газопровод продолжает сталкиваться с незаконным давлением со стороны американских властей.

Представитель Кремля добавил, что власти сожалеют о сложившейся ситуации. По его словам, Москва будет и далее «очень внимательно отслеживать» происходящие действия и заявления для того, чтобы продолжить строительство «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон планирует 19 января ввести санкции против «Фортуны» и компании «КВТ-Рус» — владельца судна. По данным издания, американские власти также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).