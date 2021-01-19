Правительство РФ обязало сделать бесплатным вызов 122 по вопросам COVID-19

Российское правительство предписало операторам связи сделать бесплатным вызов по номеру 122 для связанных с коронавирусом вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как уточняется, данное распоряжение 29 декабря 2020 года дал премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В настоящее время оно уже подписано.

«Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи», — отметили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что все российские регионы были подключены к единому номеру 122.

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