Правительство РФ обязало сделать бесплатным вызов 122 по вопросам COVID-19
Российское правительство предписало операторам связи сделать бесплатным вызов по номеру 122 для связанных с коронавирусом вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Как уточняется, данное распоряжение 29 декабря 2020 года дал премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В настоящее время оно уже подписано.
«Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи», — отметили в пресс-службе.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что все российские регионы были подключены к единому номеру 122.
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