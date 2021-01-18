Немецкие экологи опротестовали разрешение на укладку «Северного потока — 2»

Немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы опротестовали разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в Германии. Об этом сообщает DPA.

Как отмечает агентство, в связи с протестом экологов разрешение, выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии, пока не имеет силы.

Ранее сообщалось, что строительство российского газопровода должно возобновиться с 15 января.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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