Судоверфь «Звезда» начала строительство третьего танкера-продуктовоза типа MR

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству третьего танкера-продуктовоза типа MR, работающего на газомоторном топливе. Резка первых деталей корпуса будущего судна началась в блоке корпусных производств на новом высокотехнологичном газо-плазменном станке, установленном в рамках расширения действующих мощностей основного цеха верфи.

Дедвейт танкера составит около 50 тыс. тонн, длина — более 180 метров, ширина — более 32 метров, осадка — 13 метров. Суда ледового класса 1B могут безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.

Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров Группы компаний «Совкомфлот» с ПАО «НОВАТЭК». Силовые установки танкеров-продуктовозов будут работать на экологически чистом газомоторном топливе. Такое топливо позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу. Технические характеристики судов разработаны с учетом новых требований Международной морской организации (IMO).

Судостроительный комплекс «Звезда» создается Консорциумом во главе с НК «Роснефть» по поручению Президента России В.В. Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 50 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, морские буровые платформы, атомные ледоколы и суда ледового класса, крупнотоннажные траспортные суда, включая танкеры-газовозы, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.