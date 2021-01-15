Трубоукладчик «Северного потока – 2» встал на якорь у порта в Германии

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая будет прокладывать участок газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, встала на якорь около порта Росток в Германии, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marinetraffic.

Судно прибыло в Росток из другого немецкого порта Висмар, указано в сводке.

Ранее пресс-секретарь датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен заявил, что работы по прокладке трубы «Северного потока – 2» в водах Дании стартуют 15 января.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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