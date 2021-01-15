Байден предлагает выплатить американцам по $1,4 тысячи из-за пандемии

Избранный президент США Джо Байден представил план по поддержке экономики страны в период пандемии новой коронавирусной инфекции на $1,9 трлн, сообщает Associated Press.

План в числе прочего предусматривает прямые выплаты гражданам США в размере $1,4 тысячи, указано в сообщении. Отмечается, что в совокупности с принятым ранее пакетом, в который включены выплаты американцам в размере $600, общий размер помощи от государства составит $2 тысячи.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал предложенный конгрессменами план по поддержке экономики, который включал выплаты в $600 вместо затребованных главой государства $2 тысяч. В конце минувшего года пакет был включен в бюджет страны на 2021 год, подписанный Трампом.

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