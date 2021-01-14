Егоров: надо создавать модель онлайн налогового администрирования

Будущее налоговой системы обсудили на одноименном заседании в рамках XII Гайдаровского форума. В этом году он прошел в экспериментальном формате: все зрители участвовали онлайн. Главная тема форума «Россия и мир после пандемии».

Руководитель ФНС России Даниил Егоров обозначил три основных направления, на которых планирует сосредоточиться Служба в ближайшие годы. В частности, планируется развивать институт рассмотрения жалоб: все обращения налогоплательщиков будут тщательно анализироваться.

По его мнению, это позволит совершенствовать налоговые сервисы и снижать конфликтность, ведь важно не столько решение по жалобе, а создание условий, чтобы такая жалоба не возникала.

Глава Налоговой службы также отметил, что в работе важно выстраивать грамотную коммуникацию: «Если ты не имеешь системы обратной связи, то у тебя очень ограниченный спектр возможностей по развитию. Система обратной связи помогает нам находить новые решения. Когда мы сделали ставку на услуги, оказалось, что эти услуги приносят пользу бюджету за счет того, что люди больше платят, комфортнее платят, следовательно, туда мы будем вкладывать больше».

В качестве третьего направления развития Даниил Егоров назвал необходимость создания новой модели онлайн налогового администрирования. То есть функции по исчислению налогов должны полностью перейти на сторону налоговой, что снизит издержки для экономики и налогоплательщиков. В качестве примера он привел налоговый режим для самозанятых, а также напомнил, что с начала этого года организации больше не обязаны представлять декларации по транспортному и земельному налогам.

В заседании сессии «Будущее налоговой системы» также приняли участие статс-секретарь – заместитель министра финансов России Алексей Сазанов и в качестве модератора председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.