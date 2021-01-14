Мишустин: наступил переломный момент в кризисе, вызванном COVID-19

На данный момент наступил переломный момент в экономическом кризисе, вызванном пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

По его словам, в дальнейшем ситуация в стране будет улучшаться. В первую очередь, благодаря вакцинации.

Глава правительства пояснил, что по мере формирования коллективного иммунитета, в прошлое будут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что падение экономики в 2021 году для страны будет не таким сильным, как в прошедшем.