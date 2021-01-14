Credit Suisse прогнозирует укрепление рубля до 65-70 рублей за доллар США

В 2021 году рубль укрепится до 65-70 рублей за доллар США, пишет ТАСС со ссылкой на обзор Credit Suisse.

«Мы ожидаем, что рубль вернется к своему фундаментально обоснованному уровню в 2021 году. На наш взгляд, его слабость была вызвана временными факторами», — заключили эксперты банка.

Они считают, что рубль ослабился в 2020 году по нескольким причинам: намерение кабмина России пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами и резкое повышение денежной массы.

«Первый фактор спровоцировал отток капитала, а второй — создал благоприятные условия для такого оттока», — подчеркнули в банке.

Также негативное внимание на российскую валюту оказало приостановление смягчения денежно-кредитной политики с сентября 2020 года.

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