Минстрой планирует обелить рынок арендного жилья

Минстрой готовит законопроект, создающий условия для формирования рынка частного наемного жилья и усиливающий контроль за сдачей недвижимости в аренду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы правительства.

Как отмечается, законопроект повысит прозрачность рынка аренды жилья и позволит обелить его, а также защитить права арендодателей и арендаторов.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин заявил, что план включает в себя запуск информационной системы учета договоров найма жилья.

Соответствующая платформа будет интегрирована с системами ФНС России и позволит повысить рост налоговых поступлений. Однако, по словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, изменения могут привести к увеличению цен на размер налога.

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